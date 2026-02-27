В Омске мужчина сдал в ломбард арендованные игровые приставки

В полицию поступили два заявления о мошенничестве, в результате которых заявители лишились имущества на суммы 25 000 и 75 000 рублей. Выяснилось, что обстоятельства у преступлений были аналогичные: заявители разместили в Интернете объявления о сдаче в аренду игровых приставок. На предложения откликнулся молодой мужчина, с которым потерпевшие заключили договор на несколько дней и передали гаджеты за 2 000 рублей.