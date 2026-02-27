Ричмонд
В Омске мужчина сдал в ломбард арендованные игровые приставки

Из-за обмана владельцы приставок потеряли имущество на суммы 25 000 и 75 000 рублей.

Источник: Om1 Омск

Омич взял в аренду две игровые приставки и не вернул их владельцам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Молодой человек сдал приставки в ломбарды и выручил с них 40 тысяч рублей.

В полицию поступили два заявления о мошенничестве, в результате которых заявители лишились имущества на суммы 25 000 и 75 000 рублей. Выяснилось, что обстоятельства у преступлений были аналогичные: заявители разместили в Интернете объявления о сдаче в аренду игровых приставок. На предложения откликнулся молодой мужчина, с которым потерпевшие заключили договор на несколько дней и передали гаджеты за 2 000 рублей.

В итоге парень не вернул имущество в нужный срок, а затем перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленником оказался 23-летний житель Кировского круга. Ранее его неоднократно судили за кражи.

«Следователем ОП № 1 УМВД России по городу Омску возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — уточнили в ведомстве.