Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о состоянии похищенной в Смоленске девочки

Девятилетняя девочка, найденная на третий день поисков в Смоленске, остается в больнице, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в пятницу, 27 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Девятилетняя девочка, найденная на третий день поисков в Смоленске, остается в больнице, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в пятницу, 27 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

— Девочка в детской областной больнице, ее состояние удовлетворительное, — сообщается в публикации.

Пропавшую в Смоленске нашли живой 26 февраля. По неподтвержденным данным, предполагаемый похититель ранее был судим. Также в СМИ появилась информация, что он следил за ней около полугода.

Мужчина, похитивший девочку, отказался от дачи показаний. Он заявил о желании привлечь к делу адвоката. Ребенка передадут семье в скором времени.