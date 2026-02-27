Стало известно о состоянии похищенной в Смоленске девочки

Девятилетняя девочка, найденная на третий день поисков в Смоленске, остается в больнице, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в пятницу, 27 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
— Девочка в детской областной больнице, ее состояние удовлетворительное, — сообщается в публикации.
Пропавшую в Смоленске нашли живой 26 февраля. По неподтвержденным данным, предполагаемый похититель ранее был судим. Также в СМИ появилась информация, что он следил за ней около полугода.
Мужчина, похитивший девочку, отказался от дачи показаний. Он заявил о желании привлечь к делу адвоката. Ребенка передадут семье в скором времени.