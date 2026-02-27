В Белгороде около 60 тысяч человек остались без света после обстрела

Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил критическую ситуацию. По его словам, на текущий момент почти 60 тысяч человек остались без электричества.
Несмотря на коммунальные трудности, социальные учреждения продолжают функционировать. Детские сады и школы перевели на автономные генераторы, чтобы не прерывать работу.
Информация о последствиях атаки появилась в официальном канале руководителя области. Местные власти подчёркивают, что все жизненно важные организации обеспечены резервным питанием.
Напомним, поздним вечером 26 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, удар мог быть нанесён с использованием РСЗО HIMARS. Незадолго до этого в городе была объявлена ракетная опасность. Серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, воды и тепла.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.