В Белгороде около 60 тысяч человек остались без света после обстрела

Напомним, поздним вечером 26 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, удар мог быть нанесён с использованием РСЗО HIMARS. Незадолго до этого в городе была объявлена ракетная опасность. Серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, воды и тепла.