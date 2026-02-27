В Башкирии разнорабочий погиб после удара доской на лесопилке

Выяснилось, что с погибшим был заключен договор возмездного оказания услуг, хотя характер работы был постоянным, выполнялся по графику и фактически соответствовал трудовым отношениям. Это подтвердили в суде. Работника допустили к станку без обучения по охране труда и стажировки. Более того, работа на деревообрабатывающем оборудовании вообще не входила в его обязанности.