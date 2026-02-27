В Башкирии разнорабочий погиб после удара доской на лесопилке

Весной прошлого года на территории участка распиловки в селе Уктеево Иглинского района произошла трагедия. Как рассказала руководитель Гострудинспекции в Башкирии Татьяна Астрелина, двое работников сортировали и подавали горбыль в станок, и во время очередной загрузки механизм выбросил заготовку, и доска с силой ударила 60-летнего разнорабочего в живот. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Выяснилось, что с погибшим был заключен договор возмездного оказания услуг, хотя характер работы был постоянным, выполнялся по графику и фактически соответствовал трудовым отношениям. Это подтвердили в суде. Работника допустили к станку без обучения по охране труда и стажировки. Более того, работа на деревообрабатывающем оборудовании вообще не входила в его обязанности.
Причинами трагедии назвали несовершенство технологического процесса, плохую организацию работ и недостаточную подготовку сотрудника по технике безопасности. Материалы дела передали в следственные органы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.