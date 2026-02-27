Ричмонд
Сноубордист рассказал, как смартфон помог ему выжить при нападении медведя

Сноубордист Дмитрий Лапицкий, выживший при нападении медведя в Башкирии, рассказал, как ударил зверя в нос и как тот мотал его руку, «будто собака палку».

Источник: Аргументы и факты

Сноубордист Дмитрий Лапицкий, которого при нападении медведя в Башкирии спас смартфон, приняв на себя укус животного, рассказал подробности о происшествии. С молодым человеком поговорило видеоагентство Ruptly.

По словам Дмитрия, когда он увидел, что на него бежит медведь, расстояние между ними составляло около 5−7 метров.

«Он повалил меня на спину, на снег. Хищник был большой, его голова была от локтя до локтя», — отметил молодой человек, соединив свои руки, показывая размеры.

С левой стороны от Дмитрия лежало бревно, он постарался подвинуться к нему, чтобы использовать его в качестве защиты. Животное попыталось атаковать живот сноубордиста, но ему это не удалось, так как молодой человек сгруппировался. Затем зверь напал на него со стороны головы.

«Я выкинул руки в его сторону и попал локтем в нос. Медведя это остановило. Он схватил мою руку, как собака палку, и стал мотать в разные стороны. Я перевернулся полубоком, чтобы он не вырвал руку из плечевого сустава», — вспоминает Дмитрий в видеоинтервью.

После этого зверь набросился на сноубордиста с правой, ничем не защищенной, стороны (была только сноубордическая защита).

«Медведь совершил несколько укусов. Один чуть повыше, в бедро, другой пониже. Потом он развернулся на мне, перелез через бревно и направился в сторону трассы», — рассказал Дмитрий.

По словам молодого человека, есть две версии, почему животное оставило его. Во-первых, он и другие сноубордисты кричали на медведя (это могло отпугнуть его), а во-вторых — помог тот самый смартфон.

«Мой телефон, история про него — частично правда. Он лежал в правом кармане моих брюк. Медведь больше всего разорвал именно эту сторону. Телефон стеклянный, он раскрошился, и часть осколков, возможно, просто попала хищнику в пасть», — отметил молодой человек.

Между тем Дмитрий получил травму левой руки, на видео он представлен с бинтом на предплечье. Он уточнил, что «сильно не истекал кровью», потому что был со сноубордической защитой.

Случай со сноубордистом произошел на горе Малый Ямантау в Южно-Уральском природном заповеднике в воскресенье, 22 февраля.