Сноубордист рассказал, как смартфон помог ему выжить при нападении медведя

С левой стороны от Дмитрия лежало бревно, он постарался подвинуться к нему, чтобы использовать его в качестве защиты. Животное попыталось атаковать живот сноубордиста, но ему это не удалось, так как молодой человек сгруппировался. Затем зверь напал на него со стороны головы.