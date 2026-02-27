Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинка умерла на глазах у сына, увидев счет за коммуналку

Жительница Киева покончила с собой после получения счета за жилищно-коммунальные услуги.

Жительница Киева покончила с собой после получения счета за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в эфире украинского телеканала заявила депутат городского совета Алла Шлапак.

По ее словам, трагедия произошла на глазах у младшего сына. Женщина не могла оплачивать коммунальные услуги и отапливать жилье в течение двух месяцев, пишет Абзац.

Шлапак подчеркнула, что рост тарифов тяжело отражается на психологическом состоянии граждан. Депутат заявила, что повышение платежей вызывает у многих украинцев отчаяние и усиливает социальную напряженность.

На этом фоне глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее призвала Украину отказаться от субсидий на электроэнергию и отопление. В одном из выступлений она также обратилась к гражданам с призывом «верить в себя, как львы», добавив, что нужно просыпаться по утрам с внутренней уверенностью.

Читайте также: Экономику и восстановление Украины обсудили в Женеве.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше