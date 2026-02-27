В Китае женщина потратила $1,3 тыс. на поиски кошки, которая не терялась

В Шанхае женщина потратила 8,8 тыс. юаней (более 1,3 тыс. долларов США) на поиски кошки, ошибочно подумав, что та пропала. Об этом сообщает издание Sohu.
Жительница Шанхая 21 февраля пришла вместе с кошкой в офис подруги. Через некоторое время она не нашла кошку в комнате и подумала, что та убежала через открытое окно. Безуспешно поискав животное около офиса, женщина обратилась за помощью к профессиональной команде по поиску домашних животных. Сначала она перевела им предоплату в тысячу юаней, а затем внесла остаток суммы в размере 7,8 тыс. юаней. Вскоре команда начала осматривать здание и территорию вокруг него.
Кошку же нашли сотрудники офиса подруги женщины. Все это время кошка находилась там, где ее оставила хозяйка. Китаянка надеется через суд вернуть свои деньги.
