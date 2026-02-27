Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае женщина потратила $1,3 тыс. на поиски кошки, которая не терялась

Жительница Шанхая ошибочно подумала, что кошка убежала, и заплатила за поиски более $1,3 тыс.

Источник: Аргументы и факты

В Шанхае женщина потратила 8,8 тыс. юаней (более 1,3 тыс. долларов США) на поиски кошки, ошибочно подумав, что та пропала. Об этом сообщает издание Sohu.

Жительница Шанхая 21 февраля пришла вместе с кошкой в офис подруги. Через некоторое время она не нашла кошку в комнате и подумала, что та убежала через открытое окно. Безуспешно поискав животное около офиса, женщина обратилась за помощью к профессиональной команде по поиску домашних животных. Сначала она перевела им предоплату в тысячу юаней, а затем внесла остаток суммы в размере 7,8 тыс. юаней. Вскоре команда начала осматривать здание и территорию вокруг него.

Кошку же нашли сотрудники офиса подруги женщины. Все это время кошка находилась там, где ее оставила хозяйка. Китаянка надеется через суд вернуть свои деньги.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области пенсионерка случайно постирала кота в стиральной машине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше