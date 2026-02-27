СК раскрыл дело об убийстве иностранцем знакомого в Москве 24 года назад

Иностранец избил знакомого на территории завода на Автомоторной улице. Тогда он распивал алкоголь вместе с мужчиной. В процессе пьянки злоумышленник решил расправиться со своим приятелем. Иностранец напал на него, после чего мужчину доставили в больницу, где он и умер. Подозреваемого задержали спустя годы. Фигурант признался в содеянном. Ему предъявили обвинение.