СК раскрыл дело об убийстве иностранцем знакомого в Москве 24 года назад

Следователи раскрыли преступление, совершенное иностранцем в Москве в 2002 году. Мужчина до смерти избил своего знакомого, после чего долгие годы скрывался от правоохранителей. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— В Москве раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в 2002 году, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Иностранец избил знакомого на территории завода на Автомоторной улице. Тогда он распивал алкоголь вместе с мужчиной. В процессе пьянки злоумышленник решил расправиться со своим приятелем. Иностранец напал на него, после чего мужчину доставили в больницу, где он и умер. Подозреваемого задержали спустя годы. Фигурант признался в содеянном. Ему предъявили обвинение.
Ранее следователи раскрыли убийство, совершенное в Москве в 2001 году. Тогда бывший зэк зарезал незнакомого ему мужчину на Боровском шоссе. Злоумышленник долгое время скрывался от следствия, но его вычислили и задержали.