СК: похитителя 9-летней Саши в Смоленске вычислили по камере с детсада

Ранее aif.ru сообщал, что следователи отрабатывают версию причастности к исчезновению ребенка мужчины. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он подъезжал к дому на автомобиле как раз в период, когда пропала девочка — в 8 утра 24 февраля. Человек зашел в здание, а затем вышел обратно с пакетом и уехал. Неизвестного взяли на заметку правоохранители и отработали как одну из версий исчезновения Саши.