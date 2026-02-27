СК: похитителя 9-летней Саши в Смоленске вычислили по камере с детсада

Похитителя девятилетней Александры Ф. в Смоленске вычислили по камере видеонаблюдения, установленной на здании детского сада, сообщила aif.ru старший помощник руководителя СУ СК по Смоленской области Анастасия Крючкова.
«Вычислили по камере видеонаблюдения, которая была установлена на детском саду напротив дома, она зафиксировала машину. Это был тот самый мужчина с пакетами», — сказала Крючкова.
Ранее aif.ru сообщал, что следователи отрабатывают версию причастности к исчезновению ребенка мужчины. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он подъезжал к дому на автомобиле как раз в период, когда пропала девочка — в 8 утра 24 февраля. Человек зашел в здание, а затем вышел обратно с пакетом и уехал. Неизвестного взяли на заметку правоохранители и отработали как одну из версий исчезновения Саши.
Напомним, около 8 часов утра 24 февраля Александра Ф. вышла во двор выгуливать собаку. Девочка собиралась буквально на ходу: накинула куртку и штаны поверх пижамы, не взяв с собой ни телефон, ни ключи. Домой она не вернулась. Были организованы масштабные поиски с участием сотрудников СК, МВД, МЧС, ОМОН, Росгвардии и добровольцев ПСО «Сальвар».
Похитителем оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Грищенков. На допросе подозреваемый признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы — в Заднепровском районе города Смоленска.
Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Но, согласно данным источников, задержанный уже начал давать показания.