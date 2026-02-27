Экс-главу совета директоров «Локомотива» Липатова осудили на 10 лет

Фоминова застрелили 15 марта 2002 года. Его подкараулили по пути домой. Киллеры выстрелили в него и скрылись. Фоминов добрался до дома, где и умер. Впоследствии следователи заподозрили, что к убийству мужчины может быть причастен Липатов. Его задержали. Подозреваемый признал вину.