Экс-главу совета директоров «Локомотива» Липатова осудили на 10 лет

Одинцовский городской суд вынес приговор экс-главе совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергею Липатову, которого обвинили в подстрекательстве и пособничестве в убийстве советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова. Фигуранта отправили за решетку на 10 лет. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.
— Суд признал Липатова С. В. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
Прокурор запрашивал для обвиняемого 12 лет колонии. Липатов организовал убийство Фоминова из личной неприязни на фоне взаимодействия при коммерческой деятельности. Экс-глава совета директоров «Локомотива» подыскал киллеров для ликвидации мужчины. Липатов предложил им 200 тысяч долларов.
Фоминова застрелили 15 марта 2002 года. Его подкараулили по пути домой. Киллеры выстрелили в него и скрылись. Фоминов добрался до дома, где и умер. Впоследствии следователи заподозрили, что к убийству мужчины может быть причастен Липатов. Его задержали. Подозреваемый признал вину.