Полицейские арестовали трансгендера* за разбой над китайским туристом

Инцидент случился 1 февраля около 4:00. Китайский турист встретил двух трансженщин на пляже и пригласил в номер отеля. Там они пригрозили ему, забрали 10 тысяч бат наличными (около 25 тысяч рублей) и смартфон, после чего скрылись. Пострадавший выбежал голым на улицу и попросил помощи у персонала, который и вызвал полицию.