В Паттайе туристическая полиция арестовала 20-летнего трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Атикан Муангмунгхун, подозреваемую в ограблении китайского туриста в гостиничном номере в начале февраля. Об этом сообщает The Pattaya News.
Инцидент случился 1 февраля около 4:00. Китайский турист встретил двух трансженщин на пляже и пригласил в номер отеля. Там они пригрозили ему, забрали 10 тысяч бат наличными (около 25 тысяч рублей) и смартфон, после чего скрылись. Пострадавший выбежал голым на улицу и попросил помощи у персонала, который и вызвал полицию.
Хронология раскрытия дела началась с опознания по камерам видеонаблюдения отеля. 25 февраля провинциальный суд Паттайи выдал ордер на арест. 26 февраля в 15:06 отряд под командованием подполковника полиции Пиапонга Энсарна, начальника подразделения туристической полиции, нагрянул по указанному адресу. Там нашли пятерых трансженщин, часть из которых спала.
Подозреваемая Атикан Муангмунгхун совпала с описанием, ее опознали по видео. При обыске у нее изъяли украденный смартфон.
Следствие считает, что группа причастна к аналогичным преступлениям. Ранее ее члены нападали на немецкого туриста на пляже Паттайи, где часть соучастников уже арестовали. Также ведется дело об ограблении южнокорейского туриста.
Атикан Муангмунгхун сдалась без сопротивления. Ее и изъятые вещи передали в участок для оформления обвинений в групповом разбойном нападении ночью с использованием оружия или участием двух и более лиц для кражи имущества. Полиция усилила меры против подобных групп, чтобы сохранить репутацию Паттайи как безопасного курорта.
