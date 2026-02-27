На Урале освободившегося мужчину вновь задержали сразу на выходе из колонии

В Екатеринбурге мужчину, освободившегося из колонии, вновь задержали сразу на выходе из исправительного учреждения. Об этом сообщило ГУ ФСИН РФ по Свердловской области.
В ведомстве уточнили, что за четыре дня до освобождения заключенного было вынесено постановление о возбуждении в отношении него нового уголовного дела — о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
После задержания мужчину доставили в следственное подразделение Управления ФСБ по региону для проведения дальнейших процессуальных действий.
Ранее сообщалось, что в колонии в Краснодарском крае задержали одного из заключенных, который собирался убить сотрудников исправительного учреждения.