Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале освободившегося мужчину вновь задержали сразу на выходе из колонии

Во ФСИН сообщили о задержании мужчины, только что освободившегося и выходящего из здания колонии в Екатеринбурге.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге мужчину, освободившегося из колонии, вновь задержали сразу на выходе из исправительного учреждения. Об этом сообщило ГУ ФСИН РФ по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что за четыре дня до освобождения заключенного было вынесено постановление о возбуждении в отношении него нового уголовного дела — о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

После задержания мужчину доставили в следственное подразделение Управления ФСБ по региону для проведения дальнейших процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что в колонии в Краснодарском крае задержали одного из заключенных, который собирался убить сотрудников исправительного учреждения.