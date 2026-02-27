В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой

В отношении нарушителя составлены админпротоколы, автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. В региональной прокуратуре добавили, что семья подростка и сам несовершеннолетний на профилактических учетах не состоят. Однако законный представитель молодого человека будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку.