В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. В Крыму задержали 17-летнего любителя скорости, который решил прокатиться с другом на машине и устроил погоню со стрельбой. Об этом сообщает МВД России.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в Симферопольском районе. Во время патрулирования автодороги вблизи села Мраморное сотрудники обратили внимание на иномарку. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал законное требование и попытался скрыться. Началось преследование.

«В ходе погони инспекторы связались с коллегами и попросили перекрыть движение для задержания нарушителя. Заметив закрытый шлагбаум, он совершил разворот, протаранил служебный автомобиль и продолжил движение», — говорится в сообщении.

Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников о применении огнестрельного оружия, водитель не останавливался. Тогда один из госавтоинспекторов произвел предупредительный выстрел вверх и несколько — по колесам автомобиля.

«После полной остановки транспортного средства выяснилось, что за рулем находился 17-летний местный житель, а на пассажирском сиденье — его товарищ. Подросток не имел водительского удостоверения и страхового полиса», — проинформировали в МВД.

В отношении нарушителя составлены админпротоколы, автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. В региональной прокуратуре добавили, что семья подростка и сам несовершеннолетний на профилактических учетах не состоят. Однако законный представитель молодого человека будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сейчас надзорное ведомство проводит проверку.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними», — рассказали в прокуратуре.

Ранее в Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

