Бывшего главу совета директоров «Локомотива» Липатова приговорили к 10 годам

Как выяснилось в ходе заседаний, преступление было совершено еще в 2002 году. По версии следствия, причиной конфликта стали личная неприязнь и коммерческие разногласия. Липатова обвинили в том, что он заплатил 200 тысяч долларов за убийство Александра Фоминова, который занимал пост директора юридической фирмы «Инюрконсалт» и был советником главы министерства путей сообщения.