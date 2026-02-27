Бывшего главу совета директоров «Локомотива» Липатова приговорили к 10 годам

В Подмосковье вынесли приговор бывшему председателю совета директоров столичного футбольного клуба «Локомотив». Сергей Липатов проведет ближайшие 10 лет в колонии строгого режима по обвинению в причастности к заказному убийству, которое произошло более 20 лет назад. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
«Суд признал Липатова С. В. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима», — говорится в публикации.
Как выяснилось в ходе заседаний, преступление было совершено еще в 2002 году. По версии следствия, причиной конфликта стали личная неприязнь и коммерческие разногласия. Липатова обвинили в том, что он заплатил 200 тысяч долларов за убийство Александра Фоминова, который занимал пост директора юридической фирмы «Инюрконсалт» и был советником главы министерства путей сообщения.
Жертву застрелили из пистолета, когда мужчина возвращался домой в дачный кооператив «Аграрник», расположенный в Одинцовском районе Московской области. Тело было обнаружено возле его загородного дома, и это преступление долгие годы оставалось нераскрытым, пока следствие не вышло на бывшего футбольного управленца.