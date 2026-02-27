Появились жуткие кадры нападения слона на священника в Индии

Слон напал на священника во время фестиваля Валиявилакку в индийском штате Керала, появились жуткие кадры инцидента, их опубликовало британское издание The Sun, материал перевел aif.ru.
Уточняется, что слон, украшенный яркими декоративными элементами, сначала опустился, чтобы человек смог забраться ему на спину. Однако потом животное резко схватило хоботом мужчину, стоявшего рядом, и ударило его несколько раз об землю.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются медики.
«Сразу после инцидента организаторы временно приостановили празднование, а слона заперли на территории храма, чтобы предотвратить дальнейшие нападения. Также была вызвана группа быстрого реагирования на случаи, чтобы оценить поведение животного и безопасно вывести его с территории», — говорится в материале.
Автор публикации подчеркивает, что после трагедии в стране вновь вспыхнули споры об использовании слонов, содержащихся в неволе, на храмовых праздниках.
Ранее слоны насмерть затоптали семью в Индии, в том числе двух младенцев.