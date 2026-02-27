В Челябинской уволили вице-губернатора, обвиняемого во взятке почти на два миллиона

Напомним, утром 12 февраля Фалейчика задержали сотрудники ФСБ. По данным следствия, занимая должность главы Копейска, он получил в 2021—2023 годах взятку в размере 1,88 миллиона рублей от директора ООО «Юность» Михаила Блейзера. Деньги предназначались за передачу в долгосрочную аренду имущественного комплекса детского лагеря «Юность», принадлежащего городскому округу. В отношении Фалейчика возбудили уголовное дело, его самого увезли в Москву для избрания меры пресечения. Басманный районный суд отправил чиновника на два месяца в СИЗО.