В Челябинской уволили вице-губернатора, обвиняемого во взятке почти на два миллиона

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, обвиняемый в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей, уволен со своего поста. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

Источник: Андрей Фалейчик/Vk.com

Вице-губернатором Андрей Фалейчик стал в апреле 2024 года, до этого он в течение пяти лет был мэром Копейска.

Напомним, утром 12 февраля Фалейчика задержали сотрудники ФСБ. По данным следствия, занимая должность главы Копейска, он получил в 2021—2023 годах взятку в размере 1,88 миллиона рублей от директора ООО «Юность» Михаила Блейзера. Деньги предназначались за передачу в долгосрочную аренду имущественного комплекса детского лагеря «Юность», принадлежащего городскому округу. В отношении Фалейчика возбудили уголовное дело, его самого увезли в Москву для избрания меры пресечения. Басманный районный суд отправил чиновника на два месяца в СИЗО.