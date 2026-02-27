Ричмонд
В Батайске пациентка одной из больниц ругалась матом прямо в медучреждении

К месту инцидента прибыли сотрудники Росгвардии и полиции.

Источник: Аргументы и факты

В Батайске пациентка одной из больниц ругалась матом прямо в медучреждении. Буйную женщину сняли на видео очевидцы, кадры попали в Сеть, где их заметили правоохранители. К месту инцидента прибыли сотрудники Росгвардии и полиции.

Выяснилось, что одна из местных жительниц пришла на приём с дочерью. Она стала нецензурно выражаться в адрес других граждан и персонала больницы.

Дебоширку привлекли к ответственности, в отношении нарушительницы составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».