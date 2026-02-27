Ричмонд
В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер

В Зимовниках при пожаре в частном доме в пер. Третьяковском сотрудники МЧС обнаружили тело 72-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Огонь на 12 кв. м. ликвидировали 12 пожарных с привлечением четырех единиц техники.

Обстоятельства и причину возгорания установят дознаватели ГУ МЧС России по Ростовской области.