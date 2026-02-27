Уфимские врачи извлекли из пищевода мужчины трехсантиметровый осколок стекла

Врачи городской больницы № 21 имени Сахаутдинова спасли уфимца, который случайно проглотил кусок стекла размером три на три сантиметра. Как рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, мужчину доставили на скорой с жалобами на боль за грудиной, рвоту с кровяными прожилками и ощущение тяжести при глотании. За час до этого он пил жидкость из стеклянной бутылки и не заметил, как осколок попал в рот.