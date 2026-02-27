Суд вынес приговор троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии

По данным ФСБ, Артем Иванов поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб, по их заданию наносил в публичных местах Воронежа «изображения и надписи, дискредитирующие внешнеполитический курс руководства Российской Федерации, прошел обучение способам совершения диверсионно-террористического акта, мерам конспирации при его подготовке и непосредственном исполнении, а также осуществил пробную закладку муляжа самодельного взрывного устройства на железнодорожных путях».
Потом Иванов, выполняя поручение украинского координатора, к совершению диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры привлек Андрея Баскакова и Валерию Фурсову.
«Собранные доказательства признаны судебными органами достаточными для вынесения обвинительного приговора. Иванову А. А. назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Фурсовой В. Е. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Баскакову А. А. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (первые три года — в тюрьме). Приговор в законную силу не вступил», — говорится в релизе.
Баскакова и Фурсову признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, направленного на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ), Иванова — дополнительно еще по нескольким статьям, включая 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству).