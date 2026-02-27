Суд вынес приговор троим жителям Воронежа по делу о госизмене и диверсии

«Собранные доказательства признаны судебными органами достаточными для вынесения обвинительного приговора. Иванову А. А. назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Фурсовой В. Е. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Баскакову А. А. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (первые три года — в тюрьме). Приговор в законную силу не вступил», — говорится в релизе.