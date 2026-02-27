Ричмонд
В Севастополе горела квартира: пожарные спасли и эвакуировали 36 человек

Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 36 человек на пожаре в Севастополе.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В пятницу, 27 февраля, в Севастополе горела квартира, пожарные спасли и эвакуировали 36 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в 8.17. На улице Маршала Геловани загорелась квартира на пятом этаже. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что пламя охватило вещи и мебель. Людей внутри не было.

«Параллельно оказали помощь жильцам из соседних квартир: пятерых, в числе которых двое детей, спасли с применением устройств защиты органов дыхания», — рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что 31 человека эвакуировали. Пожар полностью ликвидировали в 9.10.

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.