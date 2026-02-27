В МВД назвали причину задержания зампредседателя правления «Газпром нефти»

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу задержан заместитель председателя правления ПАО “Газпром нефть”. Он подозревается в получении взяток», — написал Волк на платформе Max.