В МВД назвали причину задержания зампредседателя правления «Газпром нефти»

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу задержан заместитель председателя правления ПАО “Газпром нефть”. Он подозревается в получении взяток», — написал Волк на платформе Max.
