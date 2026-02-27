Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД назвали причину задержания зампредседателя правления «Газпром нефти»

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заместитель председателя правления ПАО «Газпром нефть» задержан по подозрению в получении взяток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу задержан заместитель председателя правления ПАО “Газпром нефть”. Он подозревается в получении взяток», — написал Волк на платформе Max.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше