Зампреда правления «Газпром нефти» обвинили во взятках

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение топ-менеджеру «Газпром нефти» в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками МВД России задержан заместитель председателя правления ПАО “Газпром нефть”, который подозревается в получении взяток, — написала она в Мах. — Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение».

Он получил их в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на сумму почти 30 млн рублей, сообщила Волк.

«Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала ООО “Газпром инвест”, неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО “Газпром инвест” на выполнение подрядных работ и общее покровительство», — написала она в Мах.

По словам Волк, заместитель председателя правления ПАО «Газпром нефть» задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала ООО “Газпром инвест”, неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взятки в виде моторной лодки и квартиры в г. Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО “Газпром инвест” на выполнение подрядных работ и общее покровительство», — добавила представитель ведомства.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о заместителе председателя правления «Газпром нефти» Антоне Джалябове, его задержали в Санкт-Петербурге и уже доставили в Москву, где Басманный суд изберет ему пресечения.

