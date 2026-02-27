Зампреда правления «Газпром нефти» обвинили во взятках

По словам Волк, заместитель председателя правления ПАО «Газпром нефть» задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала ООО “Газпром инвест”, неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций. Взятки в виде моторной лодки и квартиры в г. Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО “Газпром инвест” на выполнение подрядных работ и общее покровительство», — добавила представитель ведомства.