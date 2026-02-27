Ричмонд
Банковский «сервис»: руководящего сотрудника банка задержали при получении отката за кредит

Vaib.uz (новости Узбекистана. 27 февраля). Похоже, истории с банковскими «решалами» продолжают множиться. В Бухарской области сотрудники Службы государственной безопасности задержали руководящего работника банка, который требовал откат за содействие в получении крупного кредита.

Речь идёт о заместителе руководителя центра банковских услуг Ромитанского филиала «Халк банка». По данным правоохранителей, он, злоупотребляя служебным положением, вошёл в доверие к гражданину и потребовал 2 тысячи долларов за помощь в оформлении кредита на сумму 800 млн сумов через своих знакомых в другом коммерческом банке.

Оперативное мероприятие провели сотрудники Управления СГБ по Бухарской области совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями. Банковского сотрудника задержали в момент получения через третье лицо 1000 долларов — части от запрошенной суммы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество с использованием служебного положения), а также по части 1 статьи 192−9 (коммерческий подкуп). Ведутся следственные действия.