Банковский «сервис»: руководящего сотрудника банка задержали при получении отката за кредит

Речь идёт о заместителе руководителя центра банковских услуг Ромитанского филиала «Халк банка». По данным правоохранителей, он, злоупотребляя служебным положением, вошёл в доверие к гражданину и потребовал 2 тысячи долларов за помощь в оформлении кредита на сумму 800 млн сумов через своих знакомых в другом коммерческом банке.