Банковский «сервис»: руководящего сотрудника банка задержали при получении отката за кредит

Речь идёт о заместителе руководителя центра банковских услуг Ромитанского филиала «Халк банка». По данным правоохранителей, он, злоупотребляя служебным положением, вошёл в доверие к гражданину и потребовал 2 тысячи долларов за помощь в оформлении кредита на сумму 800 млн сумов через своих знакомых в другом коммерческом банке.
Оперативное мероприятие провели сотрудники Управления СГБ по Бухарской области совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями. Банковского сотрудника задержали в момент получения через третье лицо 1000 долларов — части от запрошенной суммы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество с использованием служебного положения), а также по части 1 статьи 192−9 (коммерческий подкуп). Ведутся следственные действия.