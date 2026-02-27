Массовое отравление в детсадах Ташкентской области: по делу проходят 11 человек

Напомним, что 24 сентября в больницы сразу нескольких районов области начали массово поступать дети. Всего под медицинское наблюдение были взяты 1922 ребёнка, включая тех, кто контактировал с заболевшими. У детей диагностировали острый гастроэнтерит. Лечение проводилось в семи медицинских учреждениях Ташкентской области. Предположительной причиной отравления тогда назывался кефир.
Сегодня стало известно, что 11 человек обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 186 Уголовного кодекса — производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также частью 1 статьи 257−1 — нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями.
Среди обвиняемых — руководящие сотрудники пяти компаний: Shark Milk Product, Governess Business, Kinder Garden Group, Innavation Outsourcing Servise и Nishon invest.
В отношении 10 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё одному назначен домашний арест.