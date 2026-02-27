Ричмонд
Массовое отравление в детсадах Ташкентской области: по делу проходят 11 человек

Vaib.uz (новости Узбекистана. 27 февраля). Наконец-то стали известны подробности дела о массовом отравлении воспитанников детских садов в Бекабадском, Букинском, Аккурганском, Пскентском и Куйичирчикском районах Ташкентской области, которое произошло в сентябре прошлого года. По этому делу в качестве обвиняемых проходят 11 человек. Об этом сообщили в Верховном суде.

Источник: Vaib.Uz

Напомним, что 24 сентября в больницы сразу нескольких районов области начали массово поступать дети. Всего под медицинское наблюдение были взяты 1922 ребёнка, включая тех, кто контактировал с заболевшими. У детей диагностировали острый гастроэнтерит. Лечение проводилось в семи медицинских учреждениях Ташкентской области. Предположительной причиной отравления тогда назывался кефир.

Сегодня стало известно, что 11 человек обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 186 Уголовного кодекса — производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также частью 1 статьи 257−1 — нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями.

Среди обвиняемых — руководящие сотрудники пяти компаний: Shark Milk Product, Governess Business, Kinder Garden Group, Innavation Outsourcing Servise и Nishon invest.

В отношении 10 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё одному назначен домашний арест.