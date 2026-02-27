Массовое отравление в детсадах Ташкентской области: по делу проходят 11 человек

Vaib.uz (новости Узбекистана. 27 февраля). Наконец-то стали известны подробности дела о массовом отравлении воспитанников детских садов в Бекабадском, Букинском, Аккурганском, Пскентском и Куйичирчикском районах Ташкентской области, которое произошло в сентябре прошлого года. По этому делу в качестве обвиняемых проходят 11 человек. Об этом сообщили в Верховном суде.