«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ задержан житель города Фрязино», — говорится в сообщении.
Подозреваемого в попытке убийства предпринимателя во Фрязине задержали
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали подозреваемого, пытавшегося убить предпринимателя, взорвав СВУ в автомобиле на ж/д переезде во Фрязине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.