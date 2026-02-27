Подозреваемого в попытке убийства предпринимателя во Фрязине задержали

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали подозреваемого, пытавшегося убить предпринимателя, взорвав СВУ в автомобиле на ж/д переезде во Фрязине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.