Водитель легковушки сбил насмерть пешехода на Ближнем Западном обходе Краснодара

В Краснодаре в ДТП погиб 40-летний пешеход.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

В Краснодаре в ДТП погиб 40-летний пешеход. Авария произошла на Ближнем западном обходе утром 27 февраля.

Предварительно, мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. В этот момент водитель автомобиля Opel, двигаясь со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Средней, сбил его.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Сочи в ДТП с двумя легковушками погиб 33-летний водитель.