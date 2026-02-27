Водитель легковушки сбил насмерть пешехода на Ближнем Западном обходе Краснодара

В Краснодаре в ДТП погиб 40-летний пешеход. Авария произошла на Ближнем западном обходе утром 27 февраля.
Предварительно, мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. В этот момент водитель автомобиля Opel, двигаясь со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Средней, сбил его.
В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани.
