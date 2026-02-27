Ричмонд
В Казани ребенок едва не упал в открытый люк рядом с детской площадкой

В Казани на улице Нижняя, 15 ребенок чуть не угодил в открытый колодец, расположенный в двух метрах от детской площадки.

Источник: Аргументы и факты

Местная жительница оперативно сообщила об инциденте в чат мэрии, призвав закрыть опасный люк.

Женщина рассказала, что ей удалось вовремя среагировать и вытащить малыша, предотвратив трагедию. Однако открытый колодец по-прежнему представляет серьезную угрозу для детей, играющих во дворе.

По словам горожанки, у этих люков попросту нет хозяев. Родители были вынуждены засыпать их ветками, чтобы хоть как-то оградить детей от опасности, но это не помогло. Жительница выразила недоумение: почему при недавнем обновлении детской площадки проблема не была решена? «Чего ждем, трагедии?! Мы писали, что нужно засыпать! Раз нет хозяина у люка — значит, никто не в ответе?!» — возмущается она.

