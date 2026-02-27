Ричмонд
В Приднестровье убит первый вице-премьер Молдовы: Тело 90-летнего экс-депутата обнаружили в его доме спустя три дня после преступления

Источник: Комсомольская правда

В населённом пункте Карагаш, Слободзейский район, на левом берегу Днестра был убит бывший первый вице-премьер Молдовы и подписант Декларации о независимости — Николай Андронати.

Тело 90-летнего экс-депутата обнаружили в его доме спустя три дня после преступления, совершённого 24 февраля.

Андронати был депутатом первого парламента (1990−1994), первым вице-премьером и действительным членом Академии наук Молдовы.

