Женщина попала под машину на пешеходном переходе в Волгограде

В Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП, в результате которого травмы получила женщина-пешеход. По предварительной информации, инцидент случился 26 февраля около 13:10, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По данным правоохранительных органов, 69-летний водитель автомобиля «Ниссан Терано», двигаясь по улице Козловской, повернул направо и сбил женщину. Это произошло напротив дома № 13. Важно отметить, что пострадавшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Женщина получила травмы и попала больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.