В Пермском крае ищут пятерых туристов из Уфы, пропавших в горах на снегоходе

Группа путешественников из Уфы не выходит на связь уже третьи сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае ведутся поиски пятерых жителей Башкирии, которые пропали во время путешествия на снегоходах в горах.

Известно, что неделю назад группа выехала из Уфы на личных автомобилях, доехала до деревни Золотанка под Красновишерском, пересела на снегоходы и отправилась в горы. Туристы должны были вернуться три дня назад, но до сих пор не выходят на связь. Их прицепы с машинами так и остались стоять в Золотанке.

В МЧС отметили, что группа не регистрировалась как туристическая. Сейчас организованы поисковые мероприятия.

