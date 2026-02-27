В Пермском крае ищут пятерых туристов из Уфы, пропавших в горах на снегоходе

В Пермском крае ведутся поиски пятерых жителей Башкирии, которые пропали во время путешествия на снегоходах в горах.
Известно, что неделю назад группа выехала из Уфы на личных автомобилях, доехала до деревни Золотанка под Красновишерском, пересела на снегоходы и отправилась в горы. Туристы должны были вернуться три дня назад, но до сих пор не выходят на связь. Их прицепы с машинами так и остались стоять в Золотанке.
В МЧС отметили, что группа не регистрировалась как туристическая. Сейчас организованы поисковые мероприятия.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.