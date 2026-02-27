Ричмонд
Мину и гранату времен войны нашли на Кубани

Взрывотехники уничтожили мину и гранату времен войны в Абинском и Апшеронском районах.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Мину и гранату времен Великой Отечественной войны нашли на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Один из опасных предметов обнаружили в станице Мингрельской Абинского района. Местный житель, работая в огороде, нашел ржавый боеприпас и сообщил об этом правоохранителям. Прибывшие взрывотехники определили 82-мм минометную мину.

Второй боеприпас нашли дорожники в Хадыженске. При проведении работ на одной из улиц города они обнаружили ручную гранату Ф-1.

«Оба боеприпаса были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности», — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии.