В Иркутске осудили «смотрящего», пропагандирующего криминальную идеологию

— Мужчина имел криминальный статус «смотрящего» за Ленинским округом и контролировал одно из исправительных учреждений Иркутска. С 2020 года он вел личные беседы с людьми, склонными к преступлениям, разъяснял им криминальные «понятия» и оправдывал идеологию запрещенной структуры. Также он следил за поступлением денег в «воровской общак» и распределял роли в преступной иерархии, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
При обысках у него нашли предметы и документы экстремистского характера. Суд признал его виновным в участии в деятельности экстремистской организации и приговорил к двум годам колонии общего режима.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, почему закрыли громкое дело об убийстве королевы красоты Сэсэг Буиновой.