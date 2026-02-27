Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске осудили «смотрящего», пропагандирующего криминальную идеологию

Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вынесли приговор 41-летнему местному жителю, который долгие годы поддерживал и распространял идеи запрещенной экстремистской организации. Его задержали сотрудники уголовного розыска и ФСИН при поддержке СОБР. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД и СУ СКР региона.

— Мужчина имел криминальный статус «смотрящего» за Ленинским округом и контролировал одно из исправительных учреждений Иркутска. С 2020 года он вел личные беседы с людьми, склонными к преступлениям, разъяснял им криминальные «понятия» и оправдывал идеологию запрещенной структуры. Также он следил за поступлением денег в «воровской общак» и распределял роли в преступной иерархии, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

При обысках у него нашли предметы и документы экстремистского характера. Суд признал его виновным в участии в деятельности экстремистской организации и приговорил к двум годам колонии общего режима.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, почему закрыли громкое дело об убийстве королевы красоты Сэсэг Буиновой.