В Иркутске осудили «смотрящего», пропагандирующего криминальную идеологию

— Мужчина имел криминальный статус «смотрящего» за Ленинским округом и контролировал одно из исправительных учреждений Иркутска. С 2020 года он вел личные беседы с людьми, склонными к преступлениям, разъяснял им криминальные «понятия» и оправдывал идеологию запрещенной структуры. Также он следил за поступлением денег в «воровской общак» и распределял роли в преступной иерархии, — рассказывают в пресс-службе ведомств.