В Башкирии в красивую дату поженились 113 пар

Председатель Госкомитета Башкирии по делам юстиции Владимир Спеле сообщил, что в зеркальную дату 26 февраля 2026 года официально зарегистрировали брак 113 пар. Больше всего свадеб традиционно сыграли в Уфе: там создали семьи 23 пары. Самыми популярными стали отделы ЗАГС Орджоникидзевского района с девятью регистрациями, Ленинского района с семью и Калининского района с пятью.