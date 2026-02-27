Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в красивую дату поженились 113 пар

Уфа и Нефтекамск стали лидерами по числу свадеб 26 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госкомитета Башкирии по делам юстиции Владимир Спеле сообщил, что в зеркальную дату 26 февраля 2026 года официально зарегистрировали брак 113 пар. Больше всего свадеб традиционно сыграли в Уфе: там создали семьи 23 пары. Самыми популярными стали отделы ЗАГС Орджоникидзевского района с девятью регистрациями, Ленинского района с семью и Калининского района с пятью.

Среди городов республики рекордсменом оказался Нефтекамск, где поженились 15 пар. На втором месте отдел ЗАГС Белорецкого района и Белорецка с восемью браками. Третью строчку разделили отделы ЗАГС Стерлитамакского, Благовещенского районов и города Благовещенска — там провели по семь церемоний.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.