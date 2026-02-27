В Башкирии в красивую дату поженились 113 пар

Председатель Госкомитета Башкирии по делам юстиции Владимир Спеле сообщил, что в зеркальную дату 26 февраля 2026 года официально зарегистрировали брак 113 пар. Больше всего свадеб традиционно сыграли в Уфе: там создали семьи 23 пары. Самыми популярными стали отделы ЗАГС Орджоникидзевского района с девятью регистрациями, Ленинского района с семью и Калининского района с пятью.
Среди городов республики рекордсменом оказался Нефтекамск, где поженились 15 пар. На втором месте отдел ЗАГС Белорецкого района и Белорецка с восемью браками. Третью строчку разделили отделы ЗАГС Стерлитамакского, Благовещенского районов и города Благовещенска — там провели по семь церемоний.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.