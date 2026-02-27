Суд на Урале отказал в УДО сыну полковника Росгвардии, виновному в ДТП

Авария произошла в августе 2019 года на улице Малышева в Екатеринбурге. Автомобиль под управлением Васильева на большой скорости врезался в машины на перекрестке, погибли водитель и пассажир такси. Васильев утверждал, что был трезв, это подтвердил анализ мочи. Впоследствии выяснилось, что вместо Васильева мочу сдал его отец — полковник Росгвардии. Ответственности за подмену он не понес. Следствие установило, что Васильев находился в состоянии опьянения. В марте 2021 года Васильева приговорили к 8 годам 11 месяцам колонии общего режима.