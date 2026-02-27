Убийство семьи в Атырауской области: опубликовано видео задержания подозреваемого

По данным следствия, в ноябре 2025 года в Атырауской области мужчина, действуя из корыстных побуждений и на почве длительных бытовых конфликтов, заранее спланировал и совершил убийство двух человек. После преступления он попытался скрыть следы: закопал тела под хозяйственной постройкой, уничтожил следы крови, а также завладел имуществом и денежными средствами потерпевших.