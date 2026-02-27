Три пассажира автобуса пострадали в ДТП в Подмосковье

Схожая авария ранее произошла на Ленинском проспекте в Москве. Там водитель грузового автомобиля не уступил дорогу рейсовому автобусу, который следовал по маршруту № м1, при выезде с прилегающей территории. В результате пострадали восемь человек, их передали врачам.