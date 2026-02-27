Против судьи в отставке из Дагестана возбудят уголовное дело о взятке

«Пребывающий в отставке судья Хасавюртовского районного суда республики Дагестан Азизов Султан Азизович подозревается в получении взятки в размере 2 миллиона рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении патронов для огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ)», — сказали в пресс-службе.
Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Как сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Дагестана, Азизов ушел в отставку с 8 сентября 2025 года на основании своего письменного заявления.
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на ежегодном совещании судей в феврале заявил, что любые проявления коррупции в судебной системе будут пресекаться жестко и принципиально, компромиссы здесь невозможны. В январе Краснов отмечал, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией, это, по его словам, касается и «различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия».