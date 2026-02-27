Ричмонд
Против судьи в отставке из Дагестана возбудят уголовное дело о взятке

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Хасавюртовского районного суда Дагестана в отставке Султана Азизова, подозреваемого в получении взятки в 2 миллиона рублей, незаконном хранении наркотиков и обороте оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.

Источник: © РИА Новости

«Пребывающий в отставке судья Хасавюртовского районного суда республики Дагестан Азизов Султан Азизович подозревается в получении взятки в размере 2 миллиона рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении патронов для огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ)», — сказали в пресс-службе.

Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Дагестана, Азизов ушел в отставку с 8 сентября 2025 года на основании своего письменного заявления.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на ежегодном совещании судей в феврале заявил, что любые проявления коррупции в судебной системе будут пресекаться жестко и принципиально, компромиссы здесь невозможны. В январе Краснов отмечал, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией, это, по его словам, касается и «различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия».

Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
