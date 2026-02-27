Против судьи в отставке из Дагестана возбудят уголовное дело о взятке

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на ежегодном совещании судей в феврале заявил, что любые проявления коррупции в судебной системе будут пресекаться жестко и принципиально, компромиссы здесь невозможны. В январе Краснов отмечал, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией, это, по его словам, касается и «различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия».