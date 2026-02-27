В Темрюкском районе обломки беспилотника повредили электроподстанцию

Пострадавших и возгораний нет. Ограничений электроснабжения жителей тоже нет.
На месте работают оперативные и специальные службы. Об этом сообщает ТГ-канал оперативного штаба Кубани.
