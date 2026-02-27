Ричмонд
В Темрюкском районе обломки беспилотника повредили электроподстанцию

Фрагменты сбитого БПЛА упали сегодня в Темрюкском районе, вблизи хутора Белый. Они повредили электроподстанцию.

Пострадавших и возгораний нет. Ограничений электроснабжения жителей тоже нет.

На месте работают оперативные и специальные службы. Об этом сообщает ТГ-канал оперативного штаба Кубани.

