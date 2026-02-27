Троих воронежцев лишат свободы за госизмену и подготовку диверсий на железной дороге

Следствием установлено, что инициатором стал самый младший из осужденных на момент начала деятельности — Артем Иванов. Через популярный мессенджер он вышел на связь с иностранными кураторами, по заданию которых сначала занимался дискредитацией внешней политики РФ в публичных местах. Позже Иванов прошел дистанционное обучение методам конспирации и проведению терактов, а для проверки своих навыков заложил муляж взрывного устройства на железнодорожных путях, что привело к крупному ущербу из-за ложного сообщения о минировании.