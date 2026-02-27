Троих воронежцев лишат свободы за госизмену и подготовку диверсий на железной дороге

Воронежский областной суд признал виновными троих молодых людей — 20-летнего Артема Иванова, 21-летнего Андрея Баскакова и 19-летнюю Валерию Фурсову — в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и попытке разрушения транспортной инфраструктуры. По совокупности статей, включая государственную измену и диверсию, фигуранты получили от 6 до 12 лет лишения свободы. Об этом 27 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Следствием установлено, что инициатором стал самый младший из осужденных на момент начала деятельности — Артем Иванов. Через популярный мессенджер он вышел на связь с иностранными кураторами, по заданию которых сначала занимался дискредитацией внешней политики РФ в публичных местах. Позже Иванов прошел дистанционное обучение методам конспирации и проведению терактов, а для проверки своих навыков заложил муляж взрывного устройства на железнодорожных путях, что привело к крупному ущербу из-за ложного сообщения о минировании.
Для реализации более масштабной диверсии на объектах РЖД он привлек своих знакомых. Группа планировала совершить поджоги, которые должны были подорвать обороноспособность страны.
В итоге суд назначил наиболее жесткое наказание Андрею Баскакову — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, три из которых он проведет в тюрьме. Иванов получил 8,5 лет, а Фурсова — 6 лет колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.