ОМОН задержал минчанина, утопившего в уборной два смартфона. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РУВД при силовой поддержке ОМОН ГУВД был задержан 24-летний мужчина. В момент задержания он пытался избавиться от улик. Фигурант утопил в уборной два смартфона, на которые получал координаты «так называемых мастер-кладов». Кроме того, он выбросил в окно электронные весы, при помощи которых фасовал наркотики на мелкие дозы. В квартире нашли опасные вещества.
В милиции добавили, что накануне задержанный посещал ресторан быстрого питания, где забыл на столе сверток. Администраторы сообщили об этом в милицию. Удалось установить, что внутри свертка находилось опасное вещество. Заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
