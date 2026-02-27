Ричмонд
ОМОН задержал минчанина, утопившего в уборной два смартфона

В Минске ОМОН задержал мужчину, который утопил в уборной два телефона и выкинул в окно весы.

Источник: Комсомольская правда

ОМОН задержал минчанина, утопившего в уборной два смартфона. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РУВД при силовой поддержке ОМОН ГУВД был задержан 24-летний мужчина. В момент задержания он пытался избавиться от улик. Фигурант утопил в уборной два смартфона, на которые получал координаты «так называемых мастер-кладов». Кроме того, он выбросил в окно электронные весы, при помощи которых фасовал наркотики на мелкие дозы. В квартире нашли опасные вещества.

В милиции добавили, что накануне задержанный посещал ресторан быстрого питания, где забыл на столе сверток. Администраторы сообщили об этом в милицию. Удалось установить, что внутри свертка находилось опасное вещество. Заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Ранее в Минске пенсионерка лишилась крупной суммы денег, сказав кодовое слово «чашка».

Тем временем в Беларуси наследники жилья пошли в суд из-за ключей от квартиры.

Кроме того, суд обязал белоруса выплатить чужой кредит на 25 тысяч рублей.