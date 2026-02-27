ОМОН задержал минчанина, утопившего в уборной два смартфона

Сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РУВД при силовой поддержке ОМОН ГУВД был задержан 24-летний мужчина. В момент задержания он пытался избавиться от улик. Фигурант утопил в уборной два смартфона, на которые получал координаты «так называемых мастер-кладов». Кроме того, он выбросил в окно электронные весы, при помощи которых фасовал наркотики на мелкие дозы. В квартире нашли опасные вещества.