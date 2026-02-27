Главе администрации Бодайбо предъявили обвинение в превышении полномочий в связи с недавней крупной коммунальной аварией

30 января в Бодайбо были остановлены 4 котельные из-за промерзания водовода. В результате тепло перестало поступать как в частные, так и в многоквартирные дома, в которых проживает около 1,5 тысяч человек. Коммунальную аварию ликвидировали на протяжении нескольких недель.