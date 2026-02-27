Главе администрации Бодайбо предъявили обвинение в превышении полномочий в связи с недавней крупной коммунальной аварией

Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.
30 января в Бодайбо были остановлены 4 котельные из-за промерзания водовода. В результате тепло перестало поступать как в частные, так и в многоквартирные дома, в которых проживает около 1,5 тысяч человек. Коммунальную аварию ликвидировали на протяжении нескольких недель.
Днем 27.02.2026 должностное лицо администрации задержано, следствие ему предъявляет обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.
Ранее представитель Минстроя РФ, присутствовавший на месте ЧП, заявил, что причиной крупной коммунальной аварии в Бодайбо стал человеческий фактор — сотрудники муниципальной теплоснабжающей организации и местные власти своевременно не среагировали на проблему с перемерзанием водовода.