Главе администрации Бодайбо предъявили обвинение в превышении полномочий в связи с недавней крупной коммунальной аварией

Правоохранители задержали главу Бодайбинского городского поселения Алексея Ботвина. Ему предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбуждено после крупной коммунальной аварии в Бодайбо.

Источник: Кадр из видео\Вконтакте\Администрация Бодайбинского городского поселения

Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

30 января в Бодайбо были остановлены 4 котельные из-за промерзания водовода. В результате тепло перестало поступать как в частные, так и в многоквартирные дома, в которых проживает около 1,5 тысяч человек. Коммунальную аварию ликвидировали на протяжении нескольких недель.

Днем 27.02.2026 должностное лицо администрации задержано, следствие ему предъявляет обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.

Ранее представитель Минстроя РФ, присутствовавший на месте ЧП, заявил, что причиной крупной коммунальной аварии в Бодайбо стал человеческий фактор — сотрудники муниципальной теплоснабжающей организации и местные власти своевременно не среагировали на проблему с перемерзанием водовода.