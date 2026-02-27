Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разбившийся в Карагандинской области Су-30СМ был новым — заявление Минобороны

Министр обороны Даурен Косанов в кулуарах Акорды прокомментировал крушение истребителя Су-30СМ в Карагандинской области, сообщив, что самолет 2022 года поставки имел налет 230 часов, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Министр отметил, что потерпевший крушение самолет был новым, подчеркнув, что все воздушные суда данного типа являются новыми.

«Комиссия проводит расследование и по его завершению предоставим информацию. Истребитель Су-30СМ российского производства был поставлен в 2022 году. Самолет налетал 230 часов, но самое главное — летчики не пострадали, они живы», — сказал он.

25 февраля 2026 года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение. Экипаж самолета своевременно катапультировался.