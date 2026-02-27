Разбившийся в Карагандинской области Су-30СМ был новым — заявление Минобороны

Министр отметил, что потерпевший крушение самолет был новым, подчеркнув, что все воздушные суда данного типа являются новыми.
«Комиссия проводит расследование и по его завершению предоставим информацию. Истребитель Су-30СМ российского производства был поставлен в 2022 году. Самолет налетал 230 часов, но самое главное — летчики не пострадали, они живы», — сказал он.
25 февраля 2026 года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение. Экипаж самолета своевременно катапультировался.