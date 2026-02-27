Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае завели дело после пропажи уфимских туристов на снегоходах

Пятерых туристов из Уфы будут искать с помощью беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения группы туристов из Уфы в лесу Красновишерского округа Пермского края. Напомним, 20 февраля пятеро путешественников прибыли в деревню Золотанка, пересели на пять снегоходов и самостоятельно отправились на плато Кваркуш, расположенное в ста километрах от населенного пункта. Вернуться они должны были 24 февраля, но до сих пор их местонахождение неизвестно.

Сейчас организованы масштабные поиски с применением специальной техники. К месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. В операции также участвуют сотрудники МЧС, правоохранительных органов, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования ближайших округов и волонтеры.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.