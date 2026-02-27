В Пермском крае завели дело после пропажи уфимских туристов на снегоходах

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения группы туристов из Уфы в лесу Красновишерского округа Пермского края. Напомним, 20 февраля пятеро путешественников прибыли в деревню Золотанка, пересели на пять снегоходов и самостоятельно отправились на плато Кваркуш, расположенное в ста километрах от населенного пункта. Вернуться они должны были 24 февраля, но до сих пор их местонахождение неизвестно.