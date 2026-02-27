Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал разобраться в причинах отравления детей шаурмой в Челябинске

В Челябинске после болезни детей расследуют уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад об отравлении школьников в Челябинске.

Пятеро детей попали в больницу с признаками пищевого отравления после того, как перекусили купленной в павильоне шаурмой.

— В СУ СК по Челябинской области возбуждено уголовное дело, — уточнили в пресс-центре Следственного комитета.

Глава регионального СУ СК Андрей Щукин обязан будет доложить Александру Бастрыкину о ходе и результатах расследования.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил в павильоне с шаурмой санитарные нарушения, работу заведения общепита приостановили.