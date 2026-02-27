Бастрыкин потребовал разобраться в причинах отравления детей шаурмой в Челябинске

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад об отравлении школьников в Челябинске.
Пятеро детей попали в больницу с признаками пищевого отравления после того, как перекусили купленной в павильоне шаурмой.
— В СУ СК по Челябинской области возбуждено уголовное дело, — уточнили в пресс-центре Следственного комитета.
Глава регионального СУ СК Андрей Щукин обязан будет доложить Александру Бастрыкину о ходе и результатах расследования.
Ранее Роспотребнадзор обнаружил в павильоне с шаурмой санитарные нарушения, работу заведения общепита приостановили.