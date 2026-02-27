Таролог выманил более 60 тысяч рублей у женщины в Челябинской области за снятие порчи

Аферист написал потерпевшей в социальных сетях и предложил бесплатный расклад карт таро. Женщина согласилась и отправила ему фото, имя и дату рождения. Потом они продолжили общение в одном из мессенджеров, где злоумышленник убедил её, что на ней порча. Снять магическое влияние можно только за плату.