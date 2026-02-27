Таролог выманил более 60 тысяч рублей у женщины в Челябинской области за снятие порчи

Аферист написал потерпевшей в социальных сетях и предложил бесплатный расклад карт таро. Женщина согласилась и отправила ему фото, имя и дату рождения. Потом они продолжили общение в одном из мессенджеров, где злоумышленник убедил её, что на ней порча. Снять магическое влияние можно только за плату.
Женщина заплатила 66 тысяч рублей, а спустя некоторое время «таролог» снова вышел на связь и потребовал ещё денег, потому что якобы той суммы не хватило для завершения ритуала. Потерпевшая отказалась и обратилась в полицию. Преступника задержали.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, — сообщили в полиции.
Часть 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает различные варианты наказания — от штрафа до 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.
Ранее жертвами мошенников стали сразу две семьи из Златоуста. Они поверили в быстрый заработок, но в итоге лишились более 6,5 миллионов рублей.