Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таролог выманил более 60 тысяч рублей у женщины в Челябинской области за снятие порчи

Мошенник под видом таролога выманил 66 тысяч рублей у 55-летней жительницы Озёрска за снятие порчи. Полицейские нашли преступника, которым оказался 44-летний челябинец. Какое наказание ему грозит, рассказываем.

Источник: Pchela.News

Аферист написал потерпевшей в социальных сетях и предложил бесплатный расклад карт таро. Женщина согласилась и отправила ему фото, имя и дату рождения. Потом они продолжили общение в одном из мессенджеров, где злоумышленник убедил её, что на ней порча. Снять магическое влияние можно только за плату.

Женщина заплатила 66 тысяч рублей, а спустя некоторое время «таролог» снова вышел на связь и потребовал ещё денег, потому что якобы той суммы не хватило для завершения ритуала. Потерпевшая отказалась и обратилась в полицию. Преступника задержали.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, — сообщили в полиции.

Часть 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает различные варианты наказания — от штрафа до 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

Ранее жертвами мошенников стали сразу две семьи из Златоуста. Они поверили в быстрый заработок, но в итоге лишились более 6,5 миллионов рублей.