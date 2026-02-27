«Деньги нужно закопать в земле и все проблемы исчезнут»: лже-шаманка обманула женщину на 1,5 млн рублей

В назначенный срок никто ничего не вернул. Шаманка сначала кормила обещаниями, а потом и вовсе пропала. Женщина поняла, что ее развели, и пошла в полицию. Правоохранители вышли на подозреваемую — 45-летнюю жительницу Бурятии. На допросе она заявила, что не вернула деньги, потому что обряд еще не закончен. Вот только документов, подтверждающих ее шаманский статус, так и не нашлось.