«Деньги нужно закопать в земле и все проблемы исчезнут»: лже-шаманка обманула женщину на 1,5 млн рублей

32-летняя жительница Кызыла попалась на необычную удочку мошенницы. В июне 2025 года она узнала от родственников, что в республику приезжает сильная шаманка из другого региона. Женщина встретилась с ней и пожаловалась на жизненные трудности. Та в ответ объяснила: чтобы решить проблемы, нужно провести обряд с подношением духам в виде лошади. Об этом сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на МВД Тывы.
— Жертва решила заменить коня деньгами — 1,5 миллиона рублей. Шаманка согласилась, но поставила условие. Мол, после ритуала сумма должна пролежать в земле 49 дней, и только потом ее можно забрать. Обряд провели 2 августа, а вернуть деньги обещали в конце сентября, — пишут журналисты.
В назначенный срок никто ничего не вернул. Шаманка сначала кормила обещаниями, а потом и вовсе пропала. Женщина поняла, что ее развели, и пошла в полицию. Правоохранители вышли на подозреваемую — 45-летнюю жительницу Бурятии. На допросе она заявила, что не вернула деньги, потому что обряд еще не закончен. Вот только документов, подтверждающих ее шаманский статус, так и не нашлось.
Часть суммы — 700 тысяч рублей — мошенница уже вернула. Но ее все равно отправили в изолятор, расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что женщина везла в автобусе 3 млн рублей для мошенников, но их опередили. Карманник забрал деньги первым.