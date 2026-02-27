Уголовное дело возбуждено по факту беременности старшеклассницы в Актюбинской области

«В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту совершения полового акта с несовершеннолетней жительницей области возбуждено уголовное дело, проводятся все предусмотренные законом следственные действия, обеспечена защита прав и законных интересов потерпевшей. Ход расследования находится на особом контроле областного департамента полиции», — говорится в сообщении в пятницу.
В управлении образования сообщили, что девочка в настоящее время на уроки не ходит. Отмечается, что она из благополучной семьи и с хорошей успеваемостью.