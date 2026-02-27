Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Молдовы насмерть сбил поезд: Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось

Трагический инцидент произошел недалеко от села Елизавета в Бельцах.

Источник: Комсомольская правда

53-летнего жителя Молдовы насмерть сбил поезд. Трагический инцидент произошел недалеко от села Елизавета в Бельцах.

По предварительным данным, в момент аварии погибший житель села находился на железнодорожных путях.

Машинист грузового поезда, следовавшего по маршруту Флорешты — Бельцы — Слободзея, применил экстренное торможение, когда заметил человека, лежащего между рельсами, но смертельного наезда сизбежать не удалось, сообщает «Железная дорога Молдовы».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Западные кураторы держат за шкирку власти ПАС»: Почему Путин и Лукашенко самые влиятельные зарубежные политики в Молдове.

Вся пропаганда действующего режима только поднимает рейтинг президентам России и Беларуси (далее).

Народ нищий, молодёжь уезжает: На фоне экономического спада создание частного пенсионного фонда в Молдове больше похоже на аферу.

Частные пенсионные фонды не несут в себе элемент благотворительности — только бизнес (далее…).

Неожиданно: Путин и Лукашенко — зарубежные политики, которым молдаване доверяют больше всего, антирейтинг тоже стал сюрпризом.

О чём свидетельствуют результаты опроса IMAS (далее…).