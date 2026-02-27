Жителя Молдовы насмерть сбил поезд: Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось

53-летнего жителя Молдовы насмерть сбил поезд. Трагический инцидент произошел недалеко от села Елизавета в Бельцах.
По предварительным данным, в момент аварии погибший житель села находился на железнодорожных путях.
Машинист грузового поезда, следовавшего по маршруту Флорешты — Бельцы — Слободзея, применил экстренное торможение, когда заметил человека, лежащего между рельсами, но смертельного наезда сизбежать не удалось, сообщает «Железная дорога Молдовы».
