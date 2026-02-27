Ричмонд
У аэропорта Волгограда лоб в лоб столкнулись два кроссовера

В Дзержинском районе Волгограда оперативные службы работают на месте крупного ДТП, которое произошло возле поворота на аэропорт.

Источник: Волгоград №1 / t.me

В местных пабликах очевидцы опубликовали видео последствий жесткого столкновения двух кроссоверов, которое, судя по всему, было лобовым.

— На место ДТП примчались полиция, МЧС и врачи. Пострадавшие точно есть, потому что машины сильно повреждены, причем стукнулись похоже мордами, — рассказали проезжающие мимо очевидцы.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что в Дзержинском районе произошло столкновение автомобилей Haval и Chery.

— По предварительным данным, водитель Haval выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Chery Tiggo. В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых находись в Haval, — сообщили в Главке полиции.